Spectacle Body Bagarre Bouxwiller, samedi 16 mars 2024.

Spectacle de danse contemporaine proposé par le théâtre du marché aux grains.

Body Bagarre est un jeu de socie´te´ danse´ me^lant improvisation et histoire de la danse. C’est une expe´rience ludique qui se joue en deux e´quipes et propose un voyage a` travers plus de 350 ans d’histoire du mouvement danse´ par la mise instantane´e en danse des corps des joueurs/danseurs.

Avec Body Bagarre, la culture devient ge´ne´rale et l’art de la danse une aventure humaniste a` explorer. Cette proposition originale offre a` tout a^ge un acce`s direct aux œuvres chore´graphiques, sans appre´hension, ni sentiment de non-savoir, tout en plongeant le spectateur/joueur dans des pie`ces de danse aux esthe´tique larges (du flamenco a` la performance, du ballet classique au mouvement DADA…).

Avec Body Bagarre, on joue a` improviser des danses ce´le`bres ou inconnues pour collectivement se les re´approprier ; comprendre par l’action ce qui relie les e´poques et les chore´graphes entre eux ; entendre la pluralite´ des pratiques des artistes, des processus cre´atifs, des tentatives artistiques ; s’approprier une culture avec le´ge`rete´ et irre´ve´rence ; aiguiser son regard et faire effort de me´moire individuellement et collectivement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

5 place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est contact@theaboux.eu

L’événement Spectacle Body Bagarre Bouxwiller a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre