Issy-les-Moulineaux Palais des Congrès d'Issy Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Spectacle : Blond anad blönd and blond – Mariaj en chonsons Palais des Congrès d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Blond anad blönd and blond – Mariaj en chonsons Palais des Congrès d’Issy, 19 mars 2022, Issy-les-Moulineaux. Spectacle : Blond anad blönd and blond – Mariaj en chonsons

Palais des Congrès d’Issy, le samedi 19 mars 2022 à 20:30

Après Hømåj à la chønson française, venez découvrir MARIÅJ EN CHØNSONS, le nouveau spectacle des Blønd and Blönd and Blónd ! French touch, guimauve, variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à leur suéditude passionnée mais corrosive. Vous êtes convié au repas de noce de Magnus et Gwendoline. C’est tout naturellement que ce suédois et cette française se sont tournés vers les Blønd and Blönd and Blónd pour célébrer leur union. Car comme on dit en Suède : “La parure du renne masque mal son odeur de fruük”. Un spectacle d’humour musical ! Palais des Congrès d’Issy 25 avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Palais des Congrès d'Issy Adresse 25 avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Palais des Congrès d'Issy Issy-les-Moulineaux