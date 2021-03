Dakar Délégation du Québec à Dakar Dakar Spectacle Blizzard Délégation du Québec à Dakar Dakar Catégorie d’évènement: Dakar

. Les premières notes de Blizzard installent l’ambiance. La musique très évocatrice de Ben Nesrallah enveloppe un premier duo qui nous of fre un lent numéro de main à main. La lenteur de leur exécution apparaît comme un défi. Le décor épuré évoque bien le froid. Et voilà le numéro de sangles aériennes qui commence : beau à couper le souffle…

https://youtu.be/FImx_FqQeaE

Blizzard,emportera le public dans un voyage fou,poétique et tendre en plein hiver. Avec des artistes au sommet de leur art et une poésie visuelle hors paire, Blizzard soufflera tout sur son passage. Délégation du Québec à Dakar Immeuble Rivonia 167 Avenue Lamine GUEYE X Place Soweto, Dakar Dakar Plateau

