Seoul Corée Séoul Spectacle Blizzard Corée Seoul Catégorie d’évènement: Séoul

Spectacle Blizzard Corée, 20 mars 2021-20 mars 2021, Seoul. Spectacle Blizzard

Corée, le samedi 20 mars à 19:00

Le samedi 20 mars à 19h, venez fêter la francophonie avec la compagnie de cirque québécoise FLIP Fabrique ! Cette dernière vous emmènera dans un voyage fou, poétique et tendre en cette fin d’hiver. Cet évènement unique ne sera diffusé qu’une seule fois, alors n’hésitez pas, [cliquez](https://youtu.be/FImx_FqQeaE) ! Spectacle de cirque de la FLIP Fabrique Corée seoul Seoul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T19:00:00 2021-03-20T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Séoul Autres Lieu Corée Adresse seoul Ville Seoul