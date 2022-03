SPECTACLE BLANCHE-NEIGE Longwy Longwy Catégories d’évènement: Longwy

Meurthe-et-Moselle

SPECTACLE BLANCHE-NEIGE Longwy, 23 mars 2022, Longwy. SPECTACLE BLANCHE-NEIGE Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Avenue de l’aviation Longwy

2022-03-23 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-23 15:00:00 15:00:00 Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Avenue de l’aviation

Longwy Meurthe-et-Moselle Longwy Une conteuse en costume, un décor simple, quelques objets dont certains sonores.

Voici, racontées pour les enfants, les aventures de Blanche-Neige et de sa rencontre avec sept nains bien décidés.

Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription.

Mesures sanitaires en vigueur appliquées. +33 3 82 23 15 76 Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux

Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Avenue de l’aviation Longwy

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Longwy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Longwy Adresse Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Avenue de l'aviation Ville Longwy lieuville Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Avenue de l'aviation Longwy Departement Meurthe-et-Moselle

Longwy Longwy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longwy/

SPECTACLE BLANCHE-NEIGE Longwy 2022-03-23 was last modified: by SPECTACLE BLANCHE-NEIGE Longwy Longwy 23 mars 2022 Longwy Meurthe-et-Moselle

Longwy Meurthe-et-Moselle