6 Rue de la Poste Meisenthal Moselle OT DU PAYS DE BITCHE

2022-12-17 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-17

8 EUR

Un dispositif théâtral tout terrain qui donne la parole surtout à ceux qui n’ont rien à dire.

Vive le vent, vive le vent du verre !

« Quand on a rien à dire et et du mal à se taire on peut toujours aller gueuler dans un bistrot »

L’improbable collectif Avatar Calcium vous convient à un spectacle autour des textes de Roland Topor, de Bernard Dimey et de Matéi Visniec.

On va bien rigoler… mais avec une petite larme tout de même !

Bienvenue à tou;te.s, comme au bistrot.

Petite restauration proposée après le spectacle.

+33 3 87 96 94 15 http://artopie-meisenthal.org/templates/templateArtopie/pages/index.php

Avatar Calcium

