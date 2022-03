Spectacle Biographique de Marco Paolo – Pagnol ou la vie et l’oeuvre de Marcel Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Spectacle Biographique de Marco Paolo – Pagnol ou la vie et l'oeuvre de Marcel Cassis, 18 mars 2022, Cassis.

2022-03-18

Cassis Bouches-du-Rhône Cassis PAGNOL ou la vie et l'oeuvre de Marcel

Spectacle Biographique

Interprété par Marco PAOLO

Du personnel à l’universel, du local au global, de Marco à Marcel et de Pagnol à Paolo, un voyage sans escale.

Il l’appelle “le spectacle de ma vie” une déclaration d’amour à son parcours “pagnolesque”, rythmé par les scènes les plus mythiques des chefs-d’œuvre du grand Marcel.



Tarif : 22 € par personne – 18 € pour les adhérents CCC

Tarif duo : 36 €

Places assises non numérotées (placement libre).



Billetterie disponible sur le site internet de l’Office de Tourisme de Cassis

ou au Centre Culturel de Cassis.



