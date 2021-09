L'Union Grande Halle Haute-Garonne, L'Union Spectacle : “Billion Dollar Baby” par Audrey Vernon – Vendredi 1er octobre Grande Halle L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 19h30 En préambule à ce premier spectacle de la saison 2021-2022, nous vous présenterons les rendez-vous programmés dans l’agenda culturel municipal, à partir de 20h. Début du spectacle à 20h30. Après avoir épousé un milliardaire, Audrey attend son premier enfant. Il va naître sur Terre, en Europe, sur le territoire de la 7e puissance mondiale, une belle et grande démocratie : la France. Quelle que soit sa forme ou sa couleur (on ne sait jamais avec les dates), il aura besoin de six tonnes d’infrastructures par kilo de chair humaine pour y survivre. Un spectacle drôle (malgré tout ) sur un monde devenu si complexe qu’on peine à le décrire. **TOUT PUBLIC** **Placement libre durée : 1h30** **Tarifs : normal • 20€ seniors • 16€** **-25 ans et tarif réduit • 12€** Pour consulter la brochure culturelle [cliquez ici](https://fr.calameo.com/read/004146837b3ae6978fc27?page=1).

Grande Halle Rue du Somport, 31240 L'Union

