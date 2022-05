SPECTACLE BILL TCHERNO

SPECTACLE BILL TCHERNO, 16 août 2022, . SPECTACLE BILL TCHERNO

2022-08-16 19:00:00 – 2022-08-16 19:00:00 FANTAISIE ÉCOLO-THEÂTRALE : FICTION ET REALITE FUSIONNENT JOYEUSEMENT ! Tout public à partir de 8 ans Bill Tcherno a la langue décidément bien pendue ! Est-ce un effet de notre climat tempéré sur cet artiste de rue venu du froid ?… Si vous n’avez pas peur de rire de choses graves, venez le voir faire son show. Il se fera dresseur de serpent, conteur, chanteur, magicien, marionnettiste. Peut-être FANTAISIE ÉCOLO-THEÂTRALE : FICTION ET REALITE FUSIONNENT JOYEUSEMENT ! Tout public à partir de 8 ans dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville