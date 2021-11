[SPECTACLE] Biface, de Chloé Moglia La Maison des métallos, 4 novembre 2021, Paris.

payant

Une performance à deux faces pour éprouver la suspension et se promener dans les arcanes du risque. Drôle et savant à la fois.

Deux faces d’une même expérience du vertige.

Face 1. Dans une mini spire, très près de nous, deux “suspensives” racontes des histoires de nuit et de jour, de printemps et d’été pour interroger les mystères du temps.

Face 2: Tenir bon sans filet à des mètres de hauteur, une mise en risque de soi? Chevauchant un tableau noir, armée de craies, l’une des suspensives dissèque en mots et dessins, et à deux mains son rapport au danger. Savant et drôle.

Dates et horaires des représentations :

04 novembre – 19h

05 novembre – 20h

06 novembre – 19h

07 novembre – 16h

09 novembre – 20h

10 novembre – 20h

24 novembre – 20h

La Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

Contact : Maison des métallos 0148058827 reservation@maisondesmetallos.org https://www.maisondesmetallos.paris/fr/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://twitter.com/MaisonMetallos0147002520 reservation@maisondesmetallos.org

Date complète :

Biface de Chloé Moglia – Maison des metallos