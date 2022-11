SPECTACLE ‘BIENVENUE DANS LE MONDE DES JOUETS’ PAR MICKAËL ANIMATION Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

SPECTACLE 'BIENVENUE DANS LE MONDE DES JOUETS' PAR MICKAËL ANIMATION
5 Place de l'espée – Salle de l'Espée Charmes Vosges
7 décembre 2022, 17:30:00 – 18:30:00

Vosges Spectacle organisé par la ville de Charmes.

Réservations à la Maison du Livre et de la Culture au 09 64 43 05 78 ou par mail : bmlc.charmes@gmail.com

« Entrez dans la chambre de lutin artifice et partagez avec lui son précieux rêve…

Le héros, qui prendra vie grâce à la magie, et tout au log du spectacle partagera, à travers un décor féerique, de nombreux jouets aux enfants et parents du public.

Le lutin artifice, vous offre un spectacle à la foi rempli de tendresse, d’émotions et de folies ! » Durant ce spectacle de 60 min retrouvez les héros de la Pat’ Patrouille, les pyjamasques, La Belle et la bêTe, Doudi et le lutin artifice. +33 9 64 43 05 78 Charmes

