Spectacle Bibliothèque Quintaou, 22 janvier 2022, Anglet.

Spectacle

Bibliothèque Quintaou, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Parlez-moi d’amour —————— ### Par la Cie Cadavres Exquis En partant de situations choisies par les spectateurs, le couple de comédiens de la Cie Cadavres Exquis improvise et revisite avec brio et malice le thème de l’amour. Spectacle participatif et tout public, « Parlez-moi d’amour » est une véritable performance, à la fois ludique, drôle et virtuose. **Dans le cadre des Nuits de la lecture.**

Nombre limité de places disponibles.

Bibliothèque Quintaou 12 rue Albert le Barillier 64600 Anglet Anglet Hardoy Pyrénées-Atlantiques



