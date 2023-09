Spectacle : Beyrouth Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris, 30 octobre 2023, Paris.

Le lundi 30 octobre 2023

de 18h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Une histoire subjective du Proche-Orient : Beyrouth – Théâtre Majaz

Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide…

s’articule sur trois épisodes portés par une comédienne et un oudiste.

Chaque épisode est dédié à une ville; Beyrouth, Jérusalem puis Paris en

mêlant récit et musique live, comme un concert documentaire. À travers

l’intime, le Théâtre Majâz cherche à dessiner une cartographie sensible

du Proche-Orient.

Le premier épisode, Beyrouth ou bon réveil à

vous ! se situe à Beyrouth et débute un jour avant la guerre de 2006

avec Israël. La narratrice à l’aube de ses 20 ans, alors en voyage au

pays de son père, doit se rendre à un concert de Fairuz, finalement

annulé. C’est l’histoire d’un passage brutal à l’âge adulte, et de la

transmission d’une histoire, familiale et politique, entre un père et sa

fille.

De et avec : Lauren Houda Hussein

Mise en scène : Ido Shaked

Musique (live) : Hussam Aliwat

Production Théâtre Majâz • coproduction (en cours) Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine, Centre culturel Jean Houdremont à la Courneuve

Résidences

de création Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, Théâtre

Jean Vilar de Vitry-sur- Seine, Théâtre Châtillon Clamart.

Le Théâtre Majâz est conventionné par la DRAC Île-de-France.représentation en partenariat avec le Théâtre Jean-Vilar

Jeudi 30 novembre à 18h. Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation (Théâtre du campus)

Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris

Contact : http://www.univ-paris3.fr/vie-culturelle-319090.kjsp?RH=1631188796384 billetterie-service-culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/

© SAC – Sorbonne Nouvelle Beyrouth