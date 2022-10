SPECTACLE : BETWENN US*

2023-01-31 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-31 21:45:00 21:45:00 Les Ruggeds, inséparables depuis leur enfance, sont devenus leur propre famille, non pas liée par l’ADN, mais unie par la confiance et les expériences partagées. Chaque famille est unique, définie par des codes, tout comme les Ruggeds.

Avec Between Us, vous êtes invités chez eux, dans leur intimité, pour découvrir ce qui les rapproche. Ils défont les liens qui les unissent les uns avec les autres, ainsi qu’avec le public. Qu’est-ce qui fait d’eux une famille ? Jusqu’où vont leurs connexions ? Dans un mélange de danse hip-hop, acrobaties, théâtre, humour et musique, vous serez immergés dans leur monde imaginaire.

Avec un style unique, ils sont une référence du breakdance à l’international et chaque membre est reconnu dans la scène Bboy. Vainqueurs de nombreux concours à travers le monde, les néerlandais des Ruggeds sont devenus champions du monde en 2014. Little Shao dernière mise à jour : 2022-10-05 par

