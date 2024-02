Spectacle: « Bête Beurk » de la Cie Monde à Part Le 5 Bis Théâtren et Caetera La Réole, dimanche 17 mars 2024.

Spectacle: « Bête Beurk » de la Cie Monde à Part Le 5 Bis Théâtren et Caetera La Réole Gironde

Frédéric DAVID avec la complicité de Yann LEFER à la guitare vous présente leur spectacle musical « Bête Beurk ».

Une Histoire qui réveille et résiste ! Un spectacle d’histoires pour enfants à oreilles et frimousses….. adapté aussi pour les plus grands !

Résumé: « ET si au commencement la terre était plate?? » Tout commence ainsi… On va en visiter, si vous le voulez bien, les deux faces…

Lʼune sèche, lʼautre humide Et voilà le délire qui sʼinstalle… Une bête BEURK engendrée par nos monstres et nos peurs contemporaines… Une bête BEURK qui dévore tout sur son passage… Une princesse Marjolaine, aussi belle et bonne que naïve. Le temps d’une rencontre improblable, le monde change… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 11:00:00

fin : 2024-03-17

Le 5 Bis Théâtren et Caetera 5 bis rue Jaganneau

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine relaisculturel@gmail.com

L’événement Spectacle: « Bête Beurk » de la Cie Monde à Part La Réole a été mis à jour le 2024-02-22 par OT de l’Entre-deux-Mers