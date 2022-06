Spectacle « Bernard Mabille » Issoire Issoire Catégories d’évènement: 63500

Spectacle « Bernard Mabille » Salle Animatis 14 Rue Marcel Béraud Issoire

2022-10-29 20:30:00 – 2022-10-29 23:00:00

Issoire 63500 EUR 32 Le nouveau spectacle de Bernard Mabille « Miraculé ». De Mitterrand à Macron, il a survécu à tout ! contact@foire-de-clermont.com +33 4 73 69 36 00 Salle Animatis 14 Rue Marcel Béraud Issoire

