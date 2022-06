Spectacle : Bèle Louize

Spectacle : Bèle Louize, 24 juillet 2022, . Spectacle : Bèle Louize



2022-07-24 16:00:00 – 2022-07-24 17:00:00 « Bèle Louize » nous parle de la rencontre de l’autre. En puisant dans le répertoire oral de Haute-Bretagne : chants et contes en gallo et français, le trio présente des histoires humaines, à cœur ouvert. Sur un ton tantôt grave, tantôt humoristique, il sera question de méfiance, d’attirance, de rejet de l’autre. Une thématique : l’altérité. A l’aide de textes écrits et de chants traditionnels, David Guichard s’interroge sur notre société, sur nos rapports à l’autre. Cyril Couchoux et Gaël Runigo enveloppent ces histoires d’une musique originale, variée, taillée sur mesure, qu’elle soit mélancolique ou joyeuse, qu’elle exprime la douceur ou la rage. David GUICHARD : chant, violon et conte

Gaël RUNIGO : accordéon diatonique

Cyril COUCHOUX : banjo 5 cordes, alto Réservation obligatoire (téléphone fixe en semaine, portable le week-end) « Bèle Louize » nous parle de la rencontre de l’autre. En puisant dans le répertoire oral de Haute-Bretagne : chants et contes en gallo et français, le trio présente des histoires humaines, à cœur ouvert. Sur un ton tantôt grave, tantôt humoristique, il sera question de méfiance, d’attirance, de rejet de l’autre. Une thématique : l’altérité. A l’aide de textes écrits et de chants traditionnels, David Guichard s’interroge sur notre société, sur nos rapports à l’autre. Cyril Couchoux et Gaël Runigo enveloppent ces histoires d’une musique originale, variée, taillée sur mesure, qu’elle soit mélancolique ou joyeuse, qu’elle exprime la douceur ou la rage. David GUICHARD : chant, violon et conte

Gaël RUNIGO : accordéon diatonique

Cyril COUCHOUX : banjo 5 cordes, alto Réservation obligatoire (téléphone fixe en semaine, portable le week-end) dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville