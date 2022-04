Spectacle bébés lecteurs Vielle-Saint-Girons, 17 juin 2022, Vielle-Saint-Girons.

Spectacle bébés lecteurs Route de la Plage Médiathèque Vielle-Saint-Girons

2022-06-17 10:30:00 – 2022-06-17 11:30:00 Route de la Plage Médiathèque

Vielle-Saint-Girons Landes Vielle-Saint-Girons

La compagnie Tortilla vous présentera son spectacle “Les contes tablier”

La lectrice conteuse revient de son marché et depuis sa cuisine propose aux enfants une sélection d’histoires à déguster (contes, comptines et jeux de doigts) sorties de ses paniers et poches de tablier. Du loup au chaperon, de la grenouille à grande bouche aux trois petits cochons, les personnages surgissent en vie et en matière (marionnette, poupée) ou joués par la comédienne.

Spectacle gratuit pour tous les enfants de 0 à 3 ans.

Inscription au 05 58 47 94 62 ou par mail mediatheque@viellesaintgirons.fr

+33 5 58 47 94 62

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Côte Landes Nature Tourisme