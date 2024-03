SPECTACLE « BÉBÉLUGA » Nissan-lez-Enserune, mercredi 20 mars 2024.

SPECTACLE « BÉBÉLUGA » Nissan-lez-Enserune Hérault

Bébéluga est un spectacle musical et interactif de la compagnie Les Petits Enchanteurs, adapté aux enfants de 9 mois à 7 ans. Bébéluga vient tout juste de naître. Il découvre ses parents et la vie avec engouement. Il est jaune de bonheur. Mais au détour d’une promenade, il se perd et se retrouve seul dans l’immense océan. Son monde s’écroule. Il découvre la peur verte à cause de chasseurs menaçants qui veulent le capturer. Il explore la colère rouge en se rendant compte que les fonds marins sont pollués de toutes sortes de déchets. Chaque émotion lui permet d’entrevoir une nouvelle face de lui-même et le fait avancer toujours plus loin dans l’aventure. Saura-t-il affronter les épreuves et retrouver sa famille ?

Durée 35 min.

Sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:30:00

fin : 2024-03-20

17 Avenue de Lespignan

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie mediatheque.nissan@ladomitienne.com

