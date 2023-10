Spectacle: Bébé Pärt MAIF Social Club Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de à

.Public enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Quand danse contemporaine et musique classique se joignent dans un spectacle pour tout-petits !

Au sein du spectacle Bébé Pärt, la musique d’Arvo Pärt, ponctuée par des extraits de musique de Jean-Sébastien Bach, touche par sa pureté et une sobriété apparente les émotions les plus profondes des petits et grands.

Le son des horloges et des cloches très présent dans la musique de Pärt figure comme un appel dynamisant pour inviter au jeu et la mise en relation avec soi et avec l’autre. Trois musiciennes et une danseuse explorent les thèmes de la solitude et de la communion, en fluctuant entre des moments d’introspection, d’écoute à soi et la prise de contact et le partage avec l’autre.

Ce projet a été réalisé dans le cadre du festival Les enfants d’abord et en partenariat avec la Compagnie Klankennest-Nid Sonore.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/bebe-part/ https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/bebe-part/

© Josefien Tondeleir