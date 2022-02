Spectacle « B+B=BB » Fronsac, 4 mars 2022, Fronsac.

Spectacle « B+B=BB » Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

2022-03-04 – 2022-03-04 Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau

Fronsac Gironde Fronsac

EUR 16 20 Le mythe des années Bardot 1950/1960/1970…

Au travers de chansons et scènes de cinéma célèbres, deux jeunes artistes vous font découvrir l’autre Brigitte, celle dont le général De Gaulle aurait dit : « La France, c’est Brigitte Bardot, La Tour Eiffel et bien sûr moi-même ». La voix pleine de sensualité de Cécile Beaudoux et le piano enchanteur de Tristan Garnier font revivre, dans un subtil et ludique duo amoureux, l’icône incontournable des Trente Glorieuses.

Une fille (benoîtement béate), un gars (béatement benoît), un piano, un saxophone, une guitare, un ukulélé, un paravent (rouge), des tabourets (noirs), quelques objets hétéroclites : une poupée (Barbie), des ours (en peluche), un chapeau (mou), un cigare (éteint), une Simca rouge (décapotable), un bocal (avec son poisson rouge), un képi de général deux étoiles (sans son général et sans ses étoiles).

+33 5 57 74 70 69

Cecile Beaudoux et Tristan Garnier

Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

