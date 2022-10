Spectacle Baz’Art, Cie les Pieds Bleus Latronquière Latronquière Catégories d’évènement: Latronquière

Lot Latronquière Lot EUR Mercredi 30 novembre 2022

10h, Latronquière – Espace culturel

15h30, Cajarc – MAGCP

Mercredi 7 Décembre 2022

10h, Bagnac-sur-Célé – Médiathèque

15h30, Capdenac-Gare – Médiathèque

Mercredi 14 Décembre 2022

10h30, Leyme – Centre culturel

16h, Assier – Médiathèque Ouvrir un livre, observer un tableau, écouter de la musique… En somme, c’est embarquer pour un voyage au cœur de l’art. Et si l’on s’amusait avec les chefs-d’œuvre ?

À partir de livres d’artistes, livres sans texte ou livres pop-up, une comédienne et un multi-instrumentiste nous éveillent, avec beaucoup d’humour, de décalage et de poésie, à l’esthétique des formes, des couleurs et des sons.

Faire apparaître un oiseau de Jérôme Bosch, jouer à cache-cache avec Kandinsky, chatouiller l’araignée de Louise Bourgeois, danser avec l’ours de Pompon ou bien hypnotiser Vasarely. Un bazar visuel et musical, la promesse d’une surprise à chaque page ! À partir de 3 ans – Durée 30 min

Gratuit sur réservation @astrolabe médiathèque Grand Figeac

