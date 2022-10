Spectacle : Baz’Art, Cie les Pieds Bleus Assier Assier Catégories d’évènement: Assier

Lot

Spectacle : Baz’Art, Cie les Pieds Bleus Assier, 7 décembre 2022, Assier. Spectacle : Baz’Art, Cie les Pieds Bleus

Médiathèque Rue de la Pierre levée Assier Lot Rue de la Pierre levée Médiathèque

2022-12-07 15:30:00 15:30:00 – 2022-12-07

Rue de la Pierre levée Médiathèque

Assier

Lot Assier Ouvrir un livre, observer un tableau, écouter de la musique… En somme, c’est embarquer pour un voyage au cœur de l’art. Et si l’on s’amusait avec les chefs-d’œuvre ?

À partir de livres d’artistes, livres sans texte ou livres pop-up, une comédienne et un multi-instrumentiste nous éveillent, avec beaucoup d’humour, de décalage et de poésie, à l’esthétique des formes, des couleurs et des sons.

Faire apparaître un oiseau de Jérôme Bosch, jouer à cache-cache avec Kandinsky, chatouiller l’araignée de Louise Bourgeois, danser avec l’ours de Pompon ou bien hypnotiser Vasarely. Un bazar visuel et musical, la promesse d’une surprise à chaque page ! À partir de 3 ans – Durée 30 min

©cie les pieds bleus

Gratuit sur réservation Rue de la Pierre levée Médiathèque Assier

dernière mise à jour : 2022-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Assier, Lot Autres Lieu Assier Adresse Assier Lot Rue de la Pierre levée Médiathèque Ville Assier lieuville Rue de la Pierre levée Médiathèque Assier Departement Lot

Assier Assier Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/assier/

Spectacle : Baz’Art, Cie les Pieds Bleus Assier 2022-12-07 was last modified: by Spectacle : Baz’Art, Cie les Pieds Bleus Assier Assier 7 décembre 2022 Assier Lot Médiathèque Rue de la Pierre levée Assier Lot

Assier Lot