Spectacle – Bazard forain Bœrsch Bœrsch Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bœrsch

Spectacle – Bazard forain Bœrsch, 20 juillet 2022, Bœrsch. Spectacle – Bazard forain

5 rue du Dôme Bœrsch Bas-Rhin

2022-07-20 19:30:00 – 2022-07-20 21:00:00 Bœrsch

Bas-Rhin Bœrsch Un spectacle familial de cirque burlesque tout public de la compagnie Roue Libre. Buvette et petite restauration. Un spectacle familial de cirque burlesque tout public de la compagnie Roue Libre. Buvette et petite restauration. +33 3 88 95 85 50 Un spectacle familial de cirque burlesque tout public de la compagnie Roue Libre. Buvette et petite restauration. Bœrsch

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bœrsch Autres Lieu Bœrsch Adresse 5 rue du Dôme Bœrsch Bas-Rhin Ville Bœrsch lieuville Bœrsch Departement Bas-Rhin

Bœrsch Bœrsch Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boersch/

Spectacle – Bazard forain Bœrsch 2022-07-20 was last modified: by Spectacle – Bazard forain Bœrsch Bœrsch 20 juillet 2022 5 rue du Dôme Bœrsch Bas-Rhin

Bœrsch Bas-Rhin