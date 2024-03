Spectacle bateau Vogelgrun, dimanche 24 mars 2024.

Spectacle bateau Vogelgrun Haut-Rhin

Sur scène, une silhouette humanoïde sonde sans parole la réalité virtuelle par le truchement du détournement d’objets. L’absurde et le miracle se toisent et se tissent dans un trou noir… Dès 12 ans.

Spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur vivant en chacun de nous, Bateau est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ?

Tout cela est enfouit dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée. Cette pièce est la pelle pour la déterrer et se prendre à rêver avec la femme sensible ou l’homme sensible que nous sommes. Dès 5 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24

Art’rhena

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est

