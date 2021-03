Mondonville Salle d'animation Mondonville Spectacle « Bateau » Salle d’animation Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Salle d’animation, le samedi 3 avril à 11:00

### Salle d’animation – Tout public **En raison de la crise sanitaire, ce programme pourra être amené à évoluer.

Vérifiez le maintien de l’événement sur le site.** Un spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur qui vivait en chacun.

Bateau c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte et qui s’est accroché à une douce rage de vivre. Que reste t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie, des rêves, de l’émerveillement, tout cela est enfoui dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée. Cette pièce est la pelle pour déterrer nos souvenirs et se prendre à rêver avec la femme ou l’homme sensible que nous sommes. Le thème de la mer est dépassé pour parler de l’enfance, de l’isolement, de la mort, de la joie et de l’imaginaire que l’on se crée quand il y a un manque, une nécessité. Tout cela sous une forme poético-punk et comique à travers un acte d’amour. ©Le Dandy Manchot pour la photo Mondonville – Service culturel Salle d’animation 15 avenue de la République, Mondonville Mondonville

Catégorie d'évènement: Mondonville

Lieu Salle d'animation Adresse 15 avenue de la République, Mondonville Ville Mondonville