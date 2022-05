Spectacle Bastid’Art – Cie Polyvalibre (sortie de résidence) Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Spectacle Bastid’Art – Cie Polyvalibre (sortie de résidence) Miramont-de-Guyenne, 21 mai 2022, Miramont-de-Guyenne. Spectacle Bastid’Art – Cie Polyvalibre (sortie de résidence) ZA La Brisse – Bâtiment C Salle La Basane Miramont-de-Guyenne

2022-05-21 – 2022-05-21 ZA La Brisse – Bâtiment C Salle La Basane

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne 5 5 EUR BASTID’Art accueille la compagnie Polyvalibre en résidence. À l’issue de celle ci, les artistes nous proposent une restitution de leur création “Solitude. Drôlement. Fragile.”, un spectacle de clowns destiné aux jeunes de 0 à 99 ans. Il raconte l’histoire d’un SDF se réveillant dans une poubelle. Ce dernier essaie d’interagir avec les passants, sans grand succès. À la fin de cette journée, oublié et rejeté par le monde qui l’entoure, il va faire une rencontre inattendue avec… un lampadaire ! Une soirée d’humour décalé qui promet un agréable moment. BASTID’Art accueille la compagnie Polyvalibre en résidence. À l’issue de celle ci, les artistes nous proposent une restitution de leur création “Solitude.Drôlement.Fragile”, un spectacle de clowns destiné aux jeunes de 0 à 99 ans. Il raconte l’histoire d’un SDF se réveillant dans une poubelle. BASTID’Art accueille la compagnie Polyvalibre en résidence. À l’issue de celle ci, les artistes nous proposent une restitution de leur création “Solitude. Drôlement. Fragile.”, un spectacle de clowns destiné aux jeunes de 0 à 99 ans. Il raconte l’histoire d’un SDF se réveillant dans une poubelle. Ce dernier essaie d’interagir avec les passants, sans grand succès. À la fin de cette journée, oublié et rejeté par le monde qui l’entoure, il va faire une rencontre inattendue avec… un lampadaire ! Une soirée d’humour décalé qui promet un agréable moment. ©bastidart

ZA La Brisse – Bâtiment C Salle La Basane Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse ZA La Brisse - Bâtiment C Salle La Basane Ville Miramont-de-Guyenne lieuville ZA La Brisse - Bâtiment C Salle La Basane Miramont-de-Guyenne Departement Lot-et-Garonne

Spectacle Bastid’Art – Cie Polyvalibre (sortie de résidence) Miramont-de-Guyenne 2022-05-21 was last modified: by Spectacle Bastid’Art – Cie Polyvalibre (sortie de résidence) Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 21 mai 2022 Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne