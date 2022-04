SPECTACLE : BANDES DE BREL Montpellier, 9 avril 2022, Montpellier.

SPECTACLE : BANDES DE BREL Montpellier

2022-04-09 16:00:00 – 2022-04-09 18:00:00

Montpellier Hérault

Amphithéâtre

Pierresvives|domaine du Département

Montpellier

9 avril 2022 ~ 16h et 19h

Véritable artiste, auteur-compositeur et poète, Jacques Brel, considéré comme l’un des plus grands interprètes de la chanson française, a su traverser les générations au fil des années. Ses chansons appellent à un vrai défi d’interprétation sans excès d’artifices, pour investir chaque mot de son sens simple et plein.

Dans ce spectacle polyphonique de la chorale conspectus, la diversité sera le maître mot. Vous pourrez retrouver les principaux thèmes chers à l’artiste, porté par la mise en scène : amour, amitié, portraits de personnages hauts en couleur, remise en cause de l’institution militaire… Traités avec ironie, sérieux ou sensibilité, ces sujets seront sublimés par l’alliance des voix et d’un trio instrumental (violon, violoncelle et piano).

