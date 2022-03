Spectacle “Banc de sable” de la Cie 126kg Aire-sur-l’Adour, 15 avril 2022, Aire-sur-l'Adour.

Spectacle “Banc de sable” de la Cie 126kg Rue des Maraîchers Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour

2022-04-15 – 2022-04-15 Rue des Maraîchers Chapiteau de l’AFCA

Aire-sur-l’Adour Landes

10 EUR Spectacle Banc de sable de la Cie 1256kg

Ils vont de pair.

Elle, porte le sacré comme un tee shirt usé, sous ses airs de princesse elle a l’étoffe d’un chef et les désirs d’une reine.

Lui, cache sous sa maladresse une grâce insoupçonnée. Il est un compagnon rêveur et malicieux qui d’un battement de paupière croit pouvoir s’envoler.

Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape, ils sont l’un pour l’autre l’appui nécessaire.

Ils chassent les mouches comme d’autres les moulins à vent.

Complices inséparables, leurs jeux naïfs les emmènent sur des terrains glissants où leur nature se révèle plus que jamais…Clown…jusqu’au bout des ongles.

Axée principalement autour du souffle et du corps-acteur, sa recherche artistique est largement influencée par le clown et le burlesque.

Spectacle Banc de sable de la Cie 1256kg

Ils vont de pair.

Elle, porte le sacré comme un tee shirt usé, sous ses airs de princesse elle a l’étoffe d’un chef et les désirs d’une reine.

Lui, cache sous sa maladresse une grâce insoupçonnée. Il est un compagnon rêveur et malicieux qui d’un battement de paupière croit pouvoir s’envoler.

Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape, ils sont l’un pour l’autre l’appui nécessaire.

Ils chassent les mouches comme d’autres les moulins à vent.

Complices inséparables, leurs jeux naïfs les emmènent sur des terrains glissants où leur nature se révèle plus que jamais…Clown…jusqu’au bout des ongles.

Axée principalement autour du souffle et du corps-acteur, sa recherche artistique est largement influencée par le clown et le burlesque.

+33 5 58 71 66 94

Spectacle Banc de sable de la Cie 1256kg

Ils vont de pair.

Elle, porte le sacré comme un tee shirt usé, sous ses airs de princesse elle a l’étoffe d’un chef et les désirs d’une reine.

Lui, cache sous sa maladresse une grâce insoupçonnée. Il est un compagnon rêveur et malicieux qui d’un battement de paupière croit pouvoir s’envoler.

Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape, ils sont l’un pour l’autre l’appui nécessaire.

Ils chassent les mouches comme d’autres les moulins à vent.

Complices inséparables, leurs jeux naïfs les emmènent sur des terrains glissants où leur nature se révèle plus que jamais…Clown…jusqu’au bout des ongles.

Axée principalement autour du souffle et du corps-acteur, sa recherche artistique est largement influencée par le clown et le burlesque.

Cie 126kg

Rue des Maraîchers Chapiteau de l’AFCA Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-02-11 par