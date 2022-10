Spectacle « Banane et Cnie » pour enfants

2022-10-25 – 2022-10-25 La compagnie « Le Théâtre avec un nuage de lait » présentent : Banane & Cie, Comme tout conte fait, il était une fois. Une baguette, une clochette, Mr Ploc se réveille. Deux petites cornes, de grands yeux, et hop, le bout de son nez sort de sa cafetière rouge à pois blancs. Intimidé, Mr Ploc ose un petit coucou de la patte. Une baguette, une clochette, le Grand Fénéon se réveille. Avec lui c’est une autre histoire, il habite dans une banane, une banane au clair de lune. Aux fils le marionnettiste conte l’histoire de ces 2 personnages très différents.

Un spectacle pour les enfants de 3 à 6 ans, Sur inscription dernière mise à jour : 2022-10-05 par

