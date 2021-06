Haguenau Haguenau 67500, Haguenau Spectacle « Bal’us’trad » Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: 67500

Haguenau

Spectacle « Bal’us’trad » Haguenau, 26 juin 2021-26 juin 2021, Haguenau. Spectacle « Bal’us’trad » 2021-06-26 15:00:00 – 2021-06-26 17:45:00

Haguenau 67500 Bal’us’trad, fanfare folk, vous invite à explorer un large répertoire musical : de la musique traditionnelle des Vosges, en passant par l’Irlande et les Balkans, de la musique de salon à la musique médiévale, sans oublier des compositions de leur cru dans style libre et improvisé ! +33 3 88 73 30 54 Bal’us’trad, fanfare folk, vous invite à explorer un large répertoire musical : de la musique traditionnelle des Vosges, en passant par l’Irlande et les Balkans, de la musique de salon à la musique médiévale, sans oublier des compositions de leur cru dans style libre et improvisé ! dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Catégories d’évènement: 67500, Haguenau Étiquettes évènement : Autres Lieu Haguenau Adresse Ville Haguenau lieuville 48.81328#7.79125