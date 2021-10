Spectacle “Baltringue” cirque musical sous yourte Saint-Germain-de-la-Rivière, 23 octobre 2021, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Spectacle “Baltringue” cirque musical sous yourte 2021-10-23 – 2021-10-23 parc de l’étang de Tourenne 1 avenue Charles de Gaulle

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

C’est un petit cirque où l’on entend la pluie, le voisin spectateur qui respire, qui rit… Il est rempli d’amour qui tient fragilement sur les deux grosses mains d’un homme fort, sur les épaules d’une petite femme et sur les doigts d’un musicien complice. Ici tout est vu, tout est senti, tout est proche.

Alors quand ce petit cirque débarque sur la place du village, il dévoile petit à petit, au rythme d’exploits circassiens et de numéros fantastiques, la magie d’une vie passée sur les routes. Un homme fort côtoie une otarie jongleuse, un terrible lion des bois charme une écuyère étincelante. Ces mécaniques de métal et de bois qui forment un manège d’antan ont chacune leur histoire et leur moment de gloire…spectacle familial dès 5 ans.

Baltringue

