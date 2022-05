Spectacle “Ballon Bandit” – Frontenay-Rohan-Rohan Frontenay-Rohan-Rohan, 13 mai 2022, Frontenay-Rohan-Rohan.

Spectacle “Ballon Bandit” – Frontenay-Rohan-Rohan Salle La Chabotte Place René Cassin Frontenay-Rohan-Rohan

2022-05-13 19:00:00 – 2022-05-13 Salle La Chabotte Place René Cassin

Frontenay-Rohan-Rohan Deux-Sèvres Frontenay-Rohan-Rohan

En partenariat avec la ligue de l’enseignement, le spectacle Ballon Bandit sera offert aux Frontenaysiens vendredi 13 mai à 19h.

Un spectacle regroupant du théâtre, de la danse et de la musique :

“Quelques vinyles de David Bowie et un ballon jaune suffisent à Pierre-Paul Constant pour transformer la solitude en une expérience poético-pop-rock rafraichissante.

Avec eux, il invente des danses nouvelles, des liens improbables et forts, des sensations vibrantes.

Quand il joue avec ballons et bulles, ce hors-la-loi aux muscles tendres ne manque pas d’air.

Avec lui, les plus jeunes n’auront qu’une envie : lâcher le cordon. ”

