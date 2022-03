SPECTACLE – BALLET NATIONAL DE SIBÉRIE KRASNOYARSK Yutz, 21 mars 2022, Yutz.

SPECTACLE – BALLET NATIONAL DE SIBÉRIE KRASNOYARSK
L'Amphy 126 Rue de la République Yutz

2022-03-21 20:30:00

Yutz Moselle

38 EUR

Ce ballet propose un voyage éblouissant vers la Sibérie, vers le merveilleux de sa culture et la performance de ses artistes. On retrouve les filles toupies et les fameux pas glissés des plus belles danseuses de Sibérie.

Ce sont ces danseurs qui virevoltent, tournoient, bondissent à des hauteurs avec une aisance et une rigueur inimaginables. Hommes et femmes sont maîtres d’une technique remarquable. On y retrouve la fantaisie acrobatique « à la Russe », mais également cette attirance pour la pureté de la ligne du corps de ballet. Certains tableaux ont une envergure impressionnante tant par le nombre d’artistes sur scène (plus de cinquante) que par la mise en scène et les costumes chatoyants.

Les chorégraphies reposent sur une discipline parfaite et une musicalité sans faille.

Le Ballet National de Sibérie fait triompher dans le monde les traditions de la Sibérie, il est un ambassadeur de charme.

lamphy@wanadoo.fr +33 3 82 56 14 15 https://www.lamphy.ville-yutz.fr/index.php/2021/09/13/21-03-22-ballet-national-de-siberie-krasnoyarsk/

