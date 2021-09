Balma La Grainerie Balma, Haute-Garonne Spectacle : “Ballade(s) Funambule(s) par Le Grand Raymond – Jeudi 16 septembre La Grainerie Balma Catégories d’évènement: Balma

La Grainerie, le jeudi 16 septembre à 19:00

C’est l’histoire d’un gardien de chantier, et de sa tranquillité perdue. Mais c’est quoi, être tranquille ? Est-ce rester au sol du quotidien, la tête dans le sable et le nez dans le guidon ? Ou bien serait-il temps d’accepter que l’équilibre est précaire, quoi qu’on essaye de faire pour l’oublier ? Que la seule tranquillité sera celle du funambule, qui tente seulement de ne pas chuter, de rester là-haut, de continuer à mettre un pied devant l’autre… ? Alors, qu’est ce qui dérange le gardien ? La bande d’écolos qui viennent d’envahir le futur chantier qu’il doit surveiller ? La peur de ne pas assurer pour son fils un avenir digne de ce nom ? Les températures qui montent ? La sensation d’être un peu seul, pour prendre toutes ces infos à la gueule ? Est-ce que l’espoir est tranquille ? _Dans le cadre du projet de résidence association soutenue par la Région Occitanie. En partenariat avec la ville de Balma._ **_Gratuit sur réservation_** **_Extérieur – parc Lagarde Balma_** **_Rdv à l’auditorium de Balma_** **_création 2021_** **_Tout public_** **_1h15_** [**[legrandraymond.fr](legrandraymond.fr)**](legrandraymond.fr)

Sur réservation

Spectacle déambulatoire, joué par 6 funambules, 2 musiciens et 8 enfants du coin La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

