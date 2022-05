Spectacle « Ballade(s) Funambule(s) » – Compagnie le Grand Raymond Saint Géry-Vers Saint Géry-Vers Catégories d’évènement: Lot

2022-06-11 18:30:00

Saint Géry-Vers Lot Saint Géry-Vers 4 EUR 4 6 C’est l’histoire d’un gardien de chantier, et de sa tranquillité perdue.

Qu’est ce qui dérange le gardien ?

Est-ce la bande d’écolos qui viennent d’envahir le futur chantier qu’il doit surveiller ?

Est-ce la peur de ne pas assurer pour son fils un avenir digne de ce nom ? Ou les températures qui montent ?

Et la sensation d’être un peu isolé pour prendre toutes ces infos à la gueule, avec la tête dans le sable et le nez dans le guidon ?

La seule tranquillité possible est peut-être celle du funambule, qui tente seulement de ne pas chuter, de rester là-haut, de continuer à mettre un pied devant l'autre… Est-ce que l'espoir est tranquille ? +33 5 65 20 60 30

