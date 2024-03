Spectacle « Balise » Quessoy, mardi 19 mars 2024.

Spectacle « Balise » Quessoy Côtes-d’Armor

Spectacle de Magali Le Bot

Balise est un spectacle ou plutôt un OUPS (Objet Unicellulaire Pédagogique et Scénique) abordant notre fonctionnement émotionnel. Il conte l’histoire de Simone, une cellule dans le corps de Seb. Ce dernier vient de faire un infarctus à la suite

d’un licenciement.

L’objectif de ce spectacle proposé et joué par Magali Le Bot est de favoriser une meilleure compréhension de nos émotions, mieux les apprivoiser, en prendre soin, sans qu’elles nous débordent !

La représentation sera suivie d’un moment convivial et d’un temps d’échange.

À partir de 12 ans, places limitées, sur réservation. .

Début : 2024-03-19

fin : 2024-03-19

Salle Dolmen

Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne

