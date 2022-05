SPECTACLE-BALADE “Les chanteurs d’oiseaux” office de tourisme Sud Vienne Poitou Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

SPECTACLE-BALADE "Les chanteurs d'oiseaux"

le mardi 2 août à 18:00

Cette balade-spectacle offre au public le sentiment d’entrer en communion avec la nature, de s’immiscer en elle, et d’accéder à ses plus profonds secrets. A pas feutrés, les marcheurs commencent leur déambulation, les sens en éveil, en quête de sons, pendant que les chanteurs d’oiseaux, accompagnés d’un musicien, trillent, sifflent et gazouillent.

Spectacle proposé dans le cadre du festival de rue gratuit LES FRASQUES
place du maréchal Leclerc, 86500 Montmorillon

2022-08-02T18:00:00 2022-08-02T19:30:00

