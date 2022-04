Spectacle – Balade dansante Piscine Saint-Nicolas Laval Catégories d’évènement: Laval

Le temps d’un solo, la danseuse Laëtitia Davy se fraie un chemin entre les bestioles et créatures de Quentin Montagne.

Le Manas ouvre ses portes et s’exporte à la piscine st-Nicolas ! Le temps d’un solo, la danseuse Laëtitia Davy se fraie un chemin entre les bestioles et créatures de Quentin Montagne. SPECTACLE – BALADE DANSANTE

21h

Durée : 30 min Piscine Saint-Nicolas https://www.agglo-laval.fr/envie-de-bouger/sport-et-loisirs/les-piscines-de-lagglo/la-piscine-saint-nicolas Saturday 14 May, 21:00

Piscine Saint-Nicolas ¡El Manas abre sus puertas y se exporta a la piscina de San Nicolás!

En el momento de un solo, la bailarina Laëtitia Davy se abre camino entre los bichos y las criaturas de Quentin Montagne.

ESPECTÁCULO – PASEO DE BAILE

21h

Duración: 30 min Sábado 14 mayo, 21:00 137 Boulevard Jourdan, 53000 LAVAL 53000 Laval Pays de la Loire

