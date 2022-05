Spectacle : Balade à Izo Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix Catégories d’évènement: 29600

Plourin-lès-Morlaix

Spectacle : Balade à Izo Plourin-lès-Morlaix, 24 juin 2022, Plourin-lès-Morlaix. Spectacle : Balade à Izo Rue d’Argoad Chapelle Sainte-Philomène Plourin-lès-Morlaix

2022-06-24 – 2022-06-24 Rue d’Argoad Chapelle Sainte-Philomène

Plourin-lès-Morlaix 29600 Plourin-lès-Morlaix Un voyage à IZO en compagnie de la danseuse et chorégraphe Delphine MANAC’H, du musicien Paul GOILLOT et du peintre plasticien Pierre QUENTEL, le Trio Izo’Z. Participation livre au chapeau. Réservations par téléphone ou par e-mail. culture@plourin-morlaix.bzh +33 2 98 72 54 53 Un voyage à IZO en compagnie de la danseuse et chorégraphe Delphine MANAC’H, du musicien Paul GOILLOT et du peintre plasticien Pierre QUENTEL, le Trio Izo’Z. Participation livre au chapeau. Réservations par téléphone ou par e-mail. Rue d’Argoad Chapelle Sainte-Philomène Plourin-lès-Morlaix

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 29600, Plourin-lès-Morlaix Autres Lieu Plourin-lès-Morlaix Adresse Rue d'Argoad Chapelle Sainte-Philomène Ville Plourin-lès-Morlaix lieuville Rue d'Argoad Chapelle Sainte-Philomène Plourin-lès-Morlaix Departement 29600

Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix 29600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plourin-les-morlaix/

Spectacle : Balade à Izo Plourin-lès-Morlaix 2022-06-24 was last modified: by Spectacle : Balade à Izo Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix 24 juin 2022 29600 Plourin-lès-Morlaix

Plourin-lès-Morlaix 29600