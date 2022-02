Spectacle Bal de quartier #1 Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône Le grand jour est arrivé ! Après trois jours de préparation avec le Théâtre des Salins, les stagiaires (ouvert à tous) présentent leur chorégraphie au grand public sur la place Jean Jaurès.



Il s’agit du rendez-vous #1 de cette grande aventure. Les trois sessions d’ateliers proposés toute l’année se rassembleront lors du grand bal chorégraphique, le 09 juillet.



billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00 http://www.les-salins.net/



Tout au long de l'année, danseurs et musiciens vous donnent rendez-vous pour des ateliers où amateurs, curieux, danseurs du samedi soir et danseurs qui s'ignorent se retrouveront. C'est le fondement même de ce projet : retrouver l'esprit du bal populaire, dans toute sa mixité, ses traditions ; dans tout ce que chacun y amène de sa singularité.

