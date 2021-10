Trégunc Trégunc Finistère, Trégunc Spectacle “Bagarre” Trégunc Trégunc Catégories d’évènement: Finistère

Trégunc

Spectacle “Bagarre” Trégunc, 7 novembre 2021, Trégunc. Spectacle “Bagarre” 2021-11-07 – 2021-11-07

Trégunc Finistère Trégunc Le spectacle « Bagarre » pose un regard burlesque sur le terrain de jeux des enfants.

On ne sait jamais vraiment qui a commencé, ni pourquoi, mais l’étincelle que ce mot allume dans les yeux de tous les bambins plonge le spectateur aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée. Un spectacle à consommer en famille ! À voir en famille, dès 5 ans +33 2 98 50 95 93 https://www.mjctregunc.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/spectacles/ Le spectacle « Bagarre » pose un regard burlesque sur le terrain de jeux des enfants.

On ne sait jamais vraiment qui a commencé, ni pourquoi, mais l’étincelle que ce mot allume dans les yeux de tous les bambins plonge le spectateur aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée. Un spectacle à consommer en famille ! À voir en famille, dès 5 ans dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Trégunc Autres Lieu Trégunc Adresse Ville Trégunc lieuville 47.85574#-3.84581