Spectacle “Badoa”, danses et chant Grottes de Sare Sare, vendredi 18 octobre 2024.

L’ensemble Neskena est composé de 10 jeunes femmes qui ont pratiqué la danse basque pendant de nombreuses années au sein du groupe traditionnel de danses du village d’Espelette.

Elles nous inviteront à une réflexion sur le temps qui passe et les cycles de la vie, à travers danses et chant, au cœur des grottes de Sare. Le personnage navarrais du Bobo, avec son double masque regardant à la fois vers le passé et l’avenir, va dessiner le cercle du temps et orienter le spectacle.

Dans le cadre de la programmation Ibilki de l’Institut Culturel Basque. 2 EUR.

Début : 2024-10-18 19:00:00

fin : 2024-10-18 21:30:00

