Spectacle – Babborco l’Ogre-Roi Pey Pey Catégories d’évènement: Landes

Pey

Spectacle – Babborco l’Ogre-Roi Pey, 13 mars 2022, Pey. Spectacle – Babborco l’Ogre-Roi Pey

2022-03-13 15:00:00 – 2022-03-13 16:00:00

Pey Landes Pey EUR Spectacle de marionnettes par la Compagnie L’Oiseau-Manivelle : L’Ogre est terrifiant, même s’il ne dévore plus les enfants du village.

Mais si comme moi, Périoulin, tu devais lui porter seul son repas alors que tu n’as pas mangé depuis longtemps, qu’est-ce que tu ferais ? Ouvrirais-tu la marmite ? Surtout que tu risques gros, très gros, à défier l’autorité de monsieur l’Ogre, Roi auto-proclamé…

À partir de 7 ans

Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles. Spectacle de marionnettes par la Compagnie L’Oiseau-Manivelle :

À partir de 7 ans

Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles. +33 5 58 57 77 33 Spectacle de marionnettes par la Compagnie L’Oiseau-Manivelle : L’Ogre est terrifiant, même s’il ne dévore plus les enfants du village.

Mais si comme moi, Périoulin, tu devais lui porter seul son repas alors que tu n’as pas mangé depuis longtemps, qu’est-ce que tu ferais ? Ouvrirais-tu la marmite ? Surtout que tu risques gros, très gros, à défier l’autorité de monsieur l’Ogre, Roi auto-proclamé…

À partir de 7 ans

Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles. Cie Oiseau Manivelle

Pey

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pey Autres Lieu Pey Adresse Ville Pey lieuville Pey Departement Landes

Pey Pey Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pey/

Spectacle – Babborco l’Ogre-Roi Pey 2022-03-13 was last modified: by Spectacle – Babborco l’Ogre-Roi Pey Pey 13 mars 2022 Landes Pey

Pey Landes