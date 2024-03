Spectacle Baba Yaga Mairie de Colomiers Colomiers, samedi 9 mars 2024.

Début : 2024-03-09T17:00:00+01:00 – 2024-03-09T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T17:00:00+01:00 – 2024-03-09T18:30:00+01:00

Durée : 45 min

Dès 6 ans • Tarifs de 4,80 à 9,80 €

Réservations : billetterie.festik.net/colomiers

Renseignements : 05 61 15 23 82

Conte dessiné et dansé

Au cœur de la forêt, juchée sur des pattes de poulet, apparaît et disparaît une maison colorée. Si tu la rencontres, voici la formule : « Isba, petite Isba, tourne ton dos à la forêt et ta porte vers moi ! »

Seulement, attention ! Tu pénètres dans la demeure de Baba Yaga. Gare à toi, si tu caches à cette puissante sorcière des intentions mauvaises ! Si par contre tu lui révèles un cœur pur, peut-être t’aidera-t-elle…

Après un passage remarqué à Colomiers avec le spectacle « Aux Champs d’Honneur », la compagnie Les Parcheminiers revient avec un spectacle inédit où danse et dessin se mêlent avec poésie pour nous transporter dans les forêts slaves aux côtés du plus emblématique des mythes des contes russes : Baba Yaga. Tantôt sorcière, tantôt ogre, tantôt ange gardien, c’est sous la forme d’une maison colorée, juchée sur des pattes de poulets que Baba Yaga est dépeinte dans pas moins de 400 contes et légendes slaves et sous les yeux émerveillés des publics ! Enchantement et surprise garantis pour toute la famille dès 6 ans !

DISTRIBUTION

Compagnie Les Parchemeniers

Chorégraphe & interprète : Astrid Boitel

Illustrateur & interprète : Guillaume Trouillard

Textes : Antoine Trouillard sur une idée d’Astrid Boitel & Guillaume Trouillard

Création lumière : Corentin David

Création & confection costume : Mauricette Leblanc

Voix : Christian Loustau

Sons : Jean-Baptiste Deucher

17h

