Spectacle « Baal », 10 mars 2023, .

Spectacle « Baal »



2023-03-10 – 2023-03-10

10 10 EUR Sur scène 5 hommes mêlent danse et acrobaties. En réponse à leur bal, un choeur polyphonique de femmes s’élève et scande des textes féministes. Ensemble, hommes et femmes visent la déconstruction du patriarcat et aspire à vivre une société nouvelle, loin de la virilité verouillée dont ont trop souffert les femmes et les hommes.

OTPB

