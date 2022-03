Spectacle : B comme…. Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Spectacle : B comme…. 
Cité de la Musique – Auditorium 
3, Quai Sainte Claire 
Romans-sur-Isère

2022-03-23 19:30:00

Romans-sur-Isère Drôme B. comme…

B comme le bonheur de réécouter des œuvres connues, mais arrangées

pour que les époques et les genres se mélangent et que les spectateurs

se laissent guider sur d'autres chemins avec les mêmes émotions.

conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr 
+33 4 75 02 26 42 
http://www.citemusique-romans.com/le-conservatoire

