Spectacle avec l’Ensemble Chantemuse de Saint-Martial-de-Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat, 21 mai 2022, Saint-Martial-de-Nabirat.

Spectacle avec l’Ensemble Chantemuse de Saint-Martial-de-Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Martial-de-Nabirat Dordogne Saint-Martial-de-Nabirat

L’ensemble Chantemuse vous propose un spectacle de chants et poésies intitulé “Portraits de femmes”, sous la direction de Daniel Hiron, le samedi 21 mai au foyer rural de Saint-Martial-de-Nabirat.

Conçu dans l’esprit des veillées d’autrefois, ce spectacle atypique célèbre la poésie française du Moyen Âge au XXème siècle et alterne avec bonheur la déclamation de poèmes et le chant de textes poétiques mis en musique par les grands de la chanson française.

Renseignements : 05 53 31 02 83

