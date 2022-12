Spectacle avec la Compagnie Hors-Logerie Rodez Rodez Rodez agglo Catégorie d’évènement: Rodez

Spectacle avec la Compagnie Hors-Logerie Rodez, 20 décembre 2022, Rodez Rodez agglo . Spectacle avec la Compagnie Hors-Logerie 14 place Eugène-Raynaldy Rodez

2022-12-20 – 2022-12-20 14 place Eugène-Raynaldy Rodez Aveyron EUR 2.5 2.5 Rodez Spectacle avec la Compagnie Hors-Logerie – théâtre à manivelles etc…

Sonnez tambours et trompettes, maracas et castagnettes, sur votre rivage, aujourd’hui, la Compagnie Hors-Logerie ! Tour à tour tirées du chapeau ou dissimulées sous le manteau, des histoires farfelues et saugrenues reçues de ce monde incongru. Le conte, la musique, la marionnette s’entremêlent dans un univers fait de bric et de broc, de détournements d’objets, de castelets. Suivez-nous au rythme de la manivelle… Réservation à l’accueil du musée ou au 05 65 73 84 30 Théâtre à manivelles accueil.fenaille@rodezagglo.fr +33 5 65 73 84 30 http://musee-fenaille.rodezagglo.fr/ Rodez agglo

14 place Eugène-Raynaldy Rodez

dernière mise à jour : 2022-12-14 par Rodez agglo

Détails Catégorie d’évènement: Rodez Autres Lieu Rodez Adresse Rodez agglo 14 place Eugène-Raynaldy Ville Rodez Rodez agglo lieuville 14 place Eugène-Raynaldy Rodez

Rodez Rodez Rodez agglo https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodez-rodez-agglo/

Spectacle avec la Compagnie Hors-Logerie Rodez 2022-12-20 was last modified: by Spectacle avec la Compagnie Hors-Logerie Rodez Rodez 20 décembre 2022 Rodez agglo

Rodez Rodez agglo