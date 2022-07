Spectacle avec Aurore Baker Saint-Denis-le-Vêtu Saint-Denis-le-Vêtu Catégories d’évènement: Manche

Saint-Denis-le-Vêtu

Spectacle avec Aurore Baker Saint-Denis-le-Vêtu, 17 juillet 2022, Saint-Denis-le-Vêtu. Spectacle avec Aurore Baker

Lieu-dit Le Bourg Salle de convivialité Saint-Denis-le-Vêtu Manche Salle de convivialité Lieu-dit Le Bourg

2022-07-17 13:00:00 13:00:00 – 2022-07-17

Salle de convivialité Lieu-dit Le Bourg

Saint-Denis-le-Vêtu

Manche Spectacle des années 80 à aujourd’hui avec Aurore Baker le dimanche 17 juillet à 15h dans la salle de convivialité de Saint-Denis-le-Vêtu. Grillades et buvette dès 13h. Réservation par téléphone ou mail. Spectacle des années 80 à aujourd’hui avec Aurore Baker le dimanche 17 juillet à 15h dans la salle de convivialité de Saint-Denis-le-Vêtu. Grillades et buvette dès 13h. Réservation par téléphone ou mail. sdlv.patrimoine@gmail.com +33 2 50 52 97 51 Spectacle des années 80 à aujourd’hui avec Aurore Baker le dimanche 17 juillet à 15h dans la salle de convivialité de Saint-Denis-le-Vêtu. Grillades et buvette dès 13h. Réservation par téléphone ou mail. Salle de convivialité Lieu-dit Le Bourg Saint-Denis-le-Vêtu

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Denis-le-Vêtu Autres Lieu Saint-Denis-le-Vêtu Adresse Saint-Denis-le-Vêtu Manche Salle de convivialité Lieu-dit Le Bourg Ville Saint-Denis-le-Vêtu lieuville Salle de convivialité Lieu-dit Le Bourg Saint-Denis-le-Vêtu Departement Manche

Saint-Denis-le-Vêtu Saint-Denis-le-Vêtu Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-le-vetu/

Spectacle avec Aurore Baker Saint-Denis-le-Vêtu 2022-07-17 was last modified: by Spectacle avec Aurore Baker Saint-Denis-le-Vêtu Saint-Denis-le-Vêtu 17 juillet 2022 Lieu-dit Le Bourg Salle de convivialité Saint-Denis-le-Vêtu Manche

Saint-Denis-le-Vêtu Manche